Walentynki spędził w areszcie! 39-latek z Torunia. Miał przy sobie narkotyki

Przeszukanie i zabezpieczenie dowodów

W poniedziałek, 12 lutego kryminalni ze śródmieścia zapukali do drzwi 39-letniego mężczyzny, podejrzanego o posiadanie znaczącej ilości narkotyków. Policjanci przy pomocy psa służbowego przeszukali jego mieszkanie oraz pomieszczenia gospodarcze, gdzie naleźli worki z zapięciem strunowym wypełnione białym proszkiem. Przeprowadzone wstępne badania potwierdziły, że to prawie pół kilograma amfetaminy. Zabezpieczone narkotyki trafiły do laboratorium kryminalistycznego, a ich właściciel do policyjnej celi.