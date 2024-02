Ważne przypomnienie od ZUS! Kluczowa data od 1 lutego. Tego błędu koniecznie należy się wystrzegać

Z dniem 1 lutego 2024 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) umożliwi składanie wniosków o świadczenie 800 plus na nowy okres rozliczeniowy. Ważne jest jednak, aby pamiętać, że wnioski złożone przed tą datą nie będą uwzględniane, co wymagać będzie ponownego ich złożenia. Nieuwzględnienie tego terminu może opóźnić wypłatę świadczenia.

Świadczenie 800 plus od 1 stycznia 2024

Od 1 stycznia 2024 roku w Polsce obowiązuje nowa kwota świadczenia wychowawczego w wysokości 800 zł miesięcznie. Jednak warto pamiętać, że wszelkie próby skorzystania z nieoficjalnych formularzy internetowych, które miałyby ułatwić przejście ze świadczenia 500 plus na 800 plus w okresie od sierpnia do grudnia 2023 roku, są nielegalne i stanowią falsyfikaty - ostrzega ZUS.

Nowy okres rozliczeniowy i termin składania wniosków

Zgodnie z komunikatem ZUS, nowy okres rozliczeniowy rozpoczyna się 1 lutego 2024 roku i trwać będzie do 31 maja 2025 roku. Wnioski o świadczenie 800 plus będą przyjmowane wyłącznie od tego terminu. Warto zauważyć, że wszelkie wnioski złożone przed 1 lutego 2024 roku nie będą uwzględniane, co oznacza konieczność ich ponownego złożenia.

Procedury przyznawania wsparcia i roczny harmonogram wypłat

Zgodnie z informacjami ZUS, procedury przyznawania wsparcia z programu 800 plus w 2024 roku pozostają niezmienione. Zakład Ubezpieczeń Społecznych nadal będzie odpowiedzialny za wypłatę świadczeń. Rodzice, którzy złożą wnioski między 1 lutego a 30 kwietnia 2024 roku, mogą spodziewać się pierwszych wypłat do 30 czerwca tego samego roku. Natomiast ci, którzy opóźnią składanie wniosków do 31 kwietnia lub później, otrzymają świadczenia do 31 lipca, z wyrównaniem za czerwiec.

Kluczowa data - 1 lutego 2024 r.

Data 1 lutego 2024 roku staje się kluczowym momentem dla rodziców ubiegających się o świadczenie 800 plus. To wtedy rozpocznie się nowy okres rozliczeniowy, a także jedyny czas, kiedy można składać wnioski. Brak uwzględnienia tego terminu może spowodować opóźnienia w wypłacie świadczenia.

