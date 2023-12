Weekend cudów Szlachetnej Paczki w Toruniu. Zobacz, do kogo trafiła pomoc

Weekend cudów to najważniejszy moment w Szlachetnej Paczce i zwieńczenie ciężkiej pracy setek wolontariuszy. To moment, kiedy przygotowane przez darczyńców paczki trafiają do wybranych rodzin. Towarzyszy temu wiele emocji, często pojawiają się też łzy. Potrzebujący, często samotni, ubodzy ludzie, dostają to, czego im brakuje. Najczęściej są to zwykłe rzeczy jak żywność, środki czystości, odzież, naczynia, pościel, obuwie. Czasem jest to sprzęt agd, opał, meble.

- To, z czym spotykamy się w rodzinach to samotność, zdarzenia losowe, choroby, wypadki. Nie wszyscy umieją to unieść, radzić sobie samodzielnie z nieszczęściem - mówi i Dawid Olejniczak, koordynator Szlachetnej Paczki w Toruniu. - To właśnie dla nich organizujemy pomoc.