Toruń. Gdzie choinki i za ile? Sprawdziliśmy na targowisku i w marketach

Sprzedaż choinek w Toruniu ruszyła na dobre. Choinki można już dostać m.in. na targowisku miejskim, Nadleśnictwie Toruń i marketach budowlanych. Gdzie i za ile kupimy choinki w Toruniu?

Toruń. Choinki na targowisku miejskim - rodzaje i ceny

Tradycyjnie już sporo stoisk ze świątecznymi choinkami pojawiło się na targowisku miejskim przy Szosie Chełmińskiej. Wśród sprzedawanych drzewek zdecydowanie królują świerki i jodły. Pan Kazimierz sprzedaje te dwa gatunki w różnych odmianach w cenach od 60 zł w górę. - Najwyższe i najdroższe drzewka mamy 2,5-metrowe, najtaniej wychodzi 1,5-metrowy świerk pospolity - mówi sprzedawca.

- Ceny mamy podobne jak w zeszłym roku. Drożej nie możemy zrobić, bo inaczej nikt nie kupi - przyznaje. - Wszystko mamy ze swojej plantacji. Nie wszyscy docenią i kupią w markecie, chociaż większość się przekonała, że tam nie warto, bo tylko się rozpakuje i połowy igliwia nie ma. Więc na zainteresowanie nie narzekamy.

Kilka metrów dalej, przy wejściu na rynek od wschodu, jodły kaukaskie sprzedaje Mateusz Jakubowski z Golubia Dobrzynia. - Ceny to od 80 zł w górę. Dla wymagających klientów mamy choinki od 2,8 metra do 4 metrów - kosztują około 400 zł - wylicza. - Na razie klienci jeszcze ostrożnie podchodzą do zakupów, cisza i spokój. Na początku grudnia, przed mikołajkami był szał, ale na tę chwilę jest tak sobie. Myślę, że większość czeka na obniżkę cen tuż przed świętami, na co jest szansa, jeśli nie wszystko do tego czasu sprzedamy. Przy trzecim stoisku, które odwiedzamy, tuż przy bramie obok pawilonów od strony Szosy Chełmińskiej, jodły kaukaskie dostaniemy od 70 do 150 zł, z kolei świerk zwykły (wysokość od 1,7 m do 2,5 m) od 70 do 120 zł.

- Zdecydowanie chętniej klienci kupują jodły - mówi Waldemar Wąsik, sprzedawca choinek z Grębocina. - Taka tendencja jest od około 4 lat. Wcześniej było odwrotnie, ale w międzyczasie zmniejszyła się różnica w cenie jodły i świerku. 10 lat temu wynosiła około 100 zł, dzisiaj o połowę mniej.

Choinki z Nadleśnictwa Toruń 2023 - takie są ceny

Jak co roku, drzewka można dostać prosto z lasu od Nadleśnictwa Toruń. Sprzedaż choinek przy Polnej 34/38 ruszyła już 7 grudnia. W Nadleśnictwie możliwy jest zakup drzewek świerkowych od najmniejszych - poniżej metrowych po imponujące, ponad dziesięciometrowe okazy. Te najniższe w Nadleśnictwie dostaniemy za 25 zł brutto, cena drzewek od 1,6 metra do 2,5 to 45 zł. Dalej ceny wahają się od 75 zł za choinki ponad 2,5-metrowe do 598 zł za powyżej 5-metrowe. Dla wymagających - 10-metrowe drzewka kosztują 839 zł.

16 grudnia Nadleśnictwo Toruń organizuje coroczne "choinkobranie". Akcja odbędzie się w Łysomicach, przy ul. Toruńskiej 12. Będzie możliwość wybrania sobie choinki i samodzielnego wycięcia. Na gości będzie czekało także ognisko. "Choinkobranie" będzie trwało w godzinach 9:00 - 15:00.

Toruń. Ceny choinek 2023 - OBI

W OBI najtańsze choinki, świerki srebrzyste 30-60 cm, znajdziemy za 27,99 zł. Za te same drzewka dochodzące do 80 cm zapłacimy 9 zł więcej. Ceny jodły zaczynają się od 45,99 zł - tyle zapłacimy za 40-centymetrowe choinki. Wyższe jodły to już koszt 65,99 zł (60-100 cm), 145 zł (175-230 cm), 229 zł (230-300 cm) po 799 zł za czterometrowe drzewka. Za świerk polski, mierzący od 150 do 200 cm zapłacimy 55,99 zł. Ceny zmieniają się w zależności, czy drzewka są cięte czy w donicach.

Toruń. Choinki świąteczne - ceny. Castorama

Sprzedaż drzewek świątecznych prowadzi także Castorama. Tu najtańsze są cięte jodły kaukaskie sięgające 1,5 metra - 49,98 zł. Ceny jodły dochodzą do 148 zł za drzewko dochodzące do 270 cm. Jeśli chodzi o świerk, to najtaniej dostaniemy pospolity, sięgający 2 metrów - 59,98 zł do 79,98 za drzewko od 200 do 240 cm. Za świerk serbski w donicy zapłacimy 94,98 zł (wysokość od 90 do 110 cm), a za srebrny tej samej wysokości - 99,98 zł.

Toruń. Choinki w 2023 - za ile w Leroy Merlin?

Najtańsze choinki w Leroy Merlin dostaniemy już za 10 zł - są to niewielkie cyprysy w donicach. Za świerk kłujący o wysokości 30-60 cm zapłacimy 27,99 zł, za 60-80cm - 39,99 zł, z kolei za drzewko między 100 a 125 cm - 64,99 zł. Taką samą cenę znajdziemy przy świerku pospolitym dochodzącym do 150 cm i srebrnym mierzącym między 60 a 80 cm. Droższa będzie jodła kaukaska - od 79,99 do 99 zł za drzewka od 60 do 100 cm.

