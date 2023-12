Weronika Schmidt, autorka bestsellerowych powieści dla młodzieży. O sukcesie, pisaniu i planach.

Z książką od najmłodszych lat

– Pisać zaczęłam jakoś w podstawówce, ale wtedy były to raczej takie moje „bazgroły” tworzone na kartkach wyrwanych z zeszytu. W szkole uwielbiałam też język polski i gdy inny narzekali na pisanie rozprawek ja wręcz przeciwnie. Byłam wniebowzięta, że mogę popisać – dzieli się Weronika Schmidt. – Potem od klasy maturalnej miałam długą przerwę i na poważnie wróciłam do tego dopiero w 2021 roku, kiedy to przyjaciółka pokazała mi Wattpada. Tam zaczęłam publikować swoje pierwsze opowiadanie „Obiecałem ci gwiazdy”.

Weronika Schmidt jest jedną z najbardziej poczytnych autorek młodego pokolenia. Jej książki pokochały tysiące nastolatek, odnajdując w nich cząstkę siebie. Zanim jednak Weronika zaczęła tworzyć własną literaturę, sama wiele czytała, szukając dokładnie tego samego, co dziś jej czytelnicy – radości, rozrywki i możliwości życia kilkukrotnie. Miłością do książek zaraziła ją mama. Stała się ona tak wielka, że wieczór z ulubioną powieścią był najlepszym sposobem na spędzenie wolnego czasu. Pisać zaczęła w podstawówce, a na sam szczyt wyniósł ją Wattpad, ogólnoświatowy serwis zrzeszający pisarzy-amatorów.

Treść, która przyciąga wielu czytelników

Zaczynała od zera. Dzięki obecności w mediach społecznościowych, szybko udało dotrzeć jej się do pierwszych odbiorców. Z tygodnia na tydzień jednak przybywało ich coraz więcej. Aż w końcu czytelników było tak wielu, że twórczość Weroniki Schmidt musiała zostać przeniesiona na papier. I tak też się stało! Wydawnictwo ImagineBooks postanowiło internetowe wydanie książki „Obiecałem ci gwiazdy” urzeczywistnić, dając fanom czytania to, co lubią najbardziej – papier. Debiut Weroniki Schmidt stał się bestsellerem w najbardziej znanych księgarniach stacjonarnych i internetowych w całej Polsce. A jakie odczucia towarzyszą autorowi-amatorowi, który dowiaduje się, że jedno z jego największych marzeń ma szansę się spełnić? Pytamy o to Weronikę.

– Pamiętam ten moment doskonale – mówi z dumą Weronika. – Tego dnia miałam naprawdę kiepski humor i myślałam, że już nic nie będzie mi go w stanie naprawić. Jak zwykle przeglądałam sobie Instagram i nagle wyskoczyło mi powiadomienie o nowej wiadomości. Jak się szybko okazało, napisało do mnie Wydawnictwo ImagineBooks z propozycją wydania „Gwiazd” – opowiada. – To, co wtedy poczułam, określiłabym jako radość wymieszaną z niedowierzaniem.

Teraz wspomina to z wielkim uśmiechem na ustach, lecz wtedy trudno było jej w to uwierzyć. Weronika wciąż obecna jest w mediach społecznościowych, gdzie informuje o nadchodzących premierach oraz utrzymuje kontakt z czytelnikami. Pojawia się także na targach książki, gdzie może z nimi porozmawiać i doświadczyć tego, że to, co dzieje się w jej życiu, nie jest tylko sceną, którą mogłaby umieścić w jednej ze swoich książek.