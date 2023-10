Wiązanki i znicze na Wszystkich Świętych 2023. Jak dużo trzeba za nie zapłacić?

Zgodnie z tradycją 1 i 2 listopada Polacy udają się na cmentarz, by wspomnieć swoich bliskich, zapalić znicze i złożyć na grobach wiązanki. Im bliżej uroczystości, tym większe poszukiwania promocji. W wielu dyskontach już dużo wcześniej pojawiają się znicze oraz sztuczne kwiaty, lecz nie są to jedyne miejsca, w których dokonuje się zakupu. Targi, ryneczki i kwiaciarnie są równie chętnie wybierane.

Wiązanki, chryzantemy, wrzosy…

– W tym okresie mam zdecydowanie więcej pracy. Klienci wymagają dużo, oczekują różnych wielkości, różnych kompozycji czy kwiatów. To czasochłonne, a gdy wiązanek nagle do wykonania jest więcej w krótszym czasie, to i cena często wzrasta – mówi pani Anna. – A poza tym hurtownie też podnoszą ceny przed świętem.

A jak jest na targach i ryneczkach? Tam także pojawia się coraz więcej kwiatów, zarówno żywych jak i sztucznych. Klienci mogą zakupić tam także chryzantemy w doniczkach w najróżniejszych kolorach oraz równie popularne wrzosy. Wiązanki wykonane ze sztucznych kwiatów wahają się od 60 do 100 złotych. Ich koszt jest jednak wyższy, jeśli zakupi się zestaw z bukietem do wazonu, wówczas średnia cena to 120-130 złotych. Za chryzantemy w doniczce trzeba zapłacić około 30 złotych, lecz zdarzają się i niższe ceny za mniejsze okazy. Wrzosy natomiast kosztują od 10 do 40 złotych, w zależności od ich wielkości czy koloru.

Dyskontowe promocje na znicze

Dyskonty są prawdziwą konkurencją dla lokalnych sprzedawców. To właśnie tam oferuje się najróżniejsze promocje, które kuszą i skłaniają do zakupu. Kup dwa, zapłać mniej – to hasło znane jest już chyba wszystkim. Jak dużo więc zapłaci się za znicze w najpopularniejszych marketach? Za te najmniejsze, które palą się do kilku godzin, trzeba zapłacić około 3 złote. Te nieco większe to zwykle koszt od 5 do 10 złotych, natomiast ceny za te ozdobne i dekoracyjne zaczynają się od 15 złotych. Koszt samego wkładu zaczyna się już od złotówki, jeśli zakupi się je w zestawie. Niemniej coraz więcej osób stawia na wkłady zasilane bateriami, które mają znacznie dłuższy czas palenia. Jeszcze taniej może być w dzień przed świętem oraz w samo święto na straganach.