Wieczorne cmentarze na Wszystkich Świętych. Tak wygląda Toruń - mamy zdjęcia z drona! reddd

Od poranka (a w wielu przypadkach również od weekendu) można obserwować wzmożony ruch na toruńskich cmentarzach. Jest to oczywiście związane z dzisiejszym dniem Wszystkich Świętych. Podobnie jak to bywało również i w przypadku wcześniejszych lat, setki, a nawet tysiące zniczy rozświetliły groby naszych bliskich zmarłych. To też sprawia, że w szczególności po zmroku widok ten zapiera dech w piersi. W naszej galerii znajdziecie zdjęcia przedstawiające wieczorny obraz toruńskich cmentarzy.