Wielkie emocje, kiełbaska z grilla i złoty medal. Pomorzanin jest najlepszy w Polsce! [zdjęcia dekoracji i kibiców]

Ta drużyna jest prawdziwym fenomenem na sportowej mapie Torunia. Mecze "Pomorka" to rodzinne pikniki z darmowym grillem od sponsora, na boisku niemal sami wychowankowie, na trybunach rodziny z dziećmi i same uśmiechy. A do tego sukcesy, bo lata bez medali w hali bądź na trawie można policzyć na palcach jednej ręki.

Zdjęcia z meczu finałowego Pomorzanin - Grunwald, a także kibiców na trybunach!