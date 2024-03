Wielu osób zapomina o opcji zwiększenia swojego świadczenia od ZUS

Prawo do emerytury

Automatyczne prawo do emerytury dla ubezpieczonych przysługuje wszystkim urodzonym po 31 grudnia 1948 roku, jeśli tylko spełnią jeden kluczowy warunek: ukończą powszechny wiek emerytalny. W przypadku kobiet jest to 60 lat, a w przypadku mężczyzn jest to 65. lat. Do tego wystarczy jedynie udowodnić, że przez dowolny okres czasu było się ubezpieczonym. W zasadzie oznacza to, że prawo do emerytury ma się już po przepracowaniu jednego tylko dnia. Wtedy jednak świadczenie będzie niezwykle niskie. Jest bowiem tak, że nie każdy ma prawo do minimalnej emerytury.