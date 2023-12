Wierni na pasterkach w Toruniu. Tak było w kościele przy ulicy Podgórnej

Podczas pasterki w kościołach w Toruniu odczytane zostały życzenia ordynariusz toruńskiego biskupa Wiesława Śmigla.

"Każdy z nas szuka własnej drogi realizowania chrześcijańskiego powołania do świętości. Nie można jednak tej drogi pokonać w pojedynkę - potrzeba drugiego człowieka czy to w rodzinie, parafii, miejscu pracy, czy w zgromadzeniu zakonnym. Życzę Wam, drodzy Diecezjanie, żywej wiary, zdrowia, wzajemnego szacunku, sił do pokonywania problemów oraz uczestnictwa we wspólnocie Kościoła. Niech pielęgnowanie życia sakramentalnego i częsta lektura Pisma Świętego prowadzą Was do jeszcze większej miłości względem Boga i ludzi oraz staną się źródłem pokoju, którego tak bardzo pragnie współczesny świat, współczesna rodzina i każdy z nas"