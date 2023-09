Wiesław Jaguś kończy dziś 48 lat. Następców nie widać... [archiwalne zdjęcia]

Starsi kibice wzdychają do czasów, gdy liderami ekipy "Aniołów" byli żużlowcy z Torunia. Jednym z największych i niezapomnianych był Wiesław Jaguś - wychowanek Apatora, który reprezentował naszą drużynę przez 19 sezonów.

To już 13 lat

W listopadzie tego roku minie 13 lat, od kiedy postanowił zakończyć karierę. Jeździł w latach 1992 - 2010, pojechał w naszych barwach w 311 meczach, 1436 biegach, zdobył 2523,5 pkt i 221 bonusów, co dało mu średnią 1,911 na bieg. Nie był wielkim talentem, ale ciężką pracą doszedł do tego, że stał się jednym z najlepszych polskich żużlowców, awansował nawet do cyklu Grand Prix (w inauguracyjnym turnieju w 2007 roku w Lonigo stanął na trzecim stopniu podium!), był kojarzony z najlepszymi latami toruńskiego klubu.