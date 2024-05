Włókniarz Częstochowa - Apator Toruń. Skończyło się na próbie toru

Żużlowcy Apatora wybrali się w daleką podróż do Częstochowy, by powalczyć o wyjazdowe zwycięstwo. Na trudnym terenie nie byli bez szans - Włókniarz od początku sezonu nie imponował skutecznością, a po czterech rundach rozgrywek zajmował ostatnie miejsce w tabeli.

- Zawodnicy po próbie toru przekazali, że tor nie nadaje się do bezpiecznej jazdy. W pojedynkę, jedną linią zawodnicy byliby w stanie jechać, ale we czwórkę byłoby to niebezpieczne. Podjąłem decyzję o odwołaniu tego meczu - powiedział przed kamerami Canal+ Sędzia Paweł Słupski.