Wybory 2023. Tak głosowano w lokalach wyborczych w Toruniu [zdjęcia]

Według najnowszych danych w całej Polsce na 28 545 869 osób uprawnionych do głosowania karty do godziny 17 odebrało 16 425 830, co stanowi 57,54 procent. Przypomnijmy, że cztery lata temu w wyborach parlamentarnych o tej godzinie frekwencja wynosiła 45,94 procent, więc głosowanie cieszy się dużo większym zainteresowaniem.

Niezwłocznie po godzinie 21. na naszej stronie internetowej (www.nowosci.com.pl) opublikujemy pierwsze sondażowe wyniki wyborów exit poll. Dowiemy się więc, jakie ugrupowanie cieszyło się największym poparciem w regionie.

Po zakończonych wyborach na bieżąco będziemy także prezentować wyniki wyborów przedstawiane przez Państwową Komisję Wyborczą. Także te dotyczące miast naszego regionu. W poniedziałek analizy i gorące opinie po wyborach, a także sylwetki nowych posłów i senatorów.

Mamy dużo sygnałów z regionu, że i w naszych komisjach dochodzi do nieprawidłowości. Swój przypadek opisał na Facebooku Wojciech Polak, profesor zwyczajny Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz członek Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej.