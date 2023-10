Tak głosuje Toruń i okolice. Trwa cisza wyborcza [zdjęcia]

W Toruniu bez incydentów

Do godziny 10 na terenie Torunia i powiatu toruńskiego nie zanotowano żadnych incydentów, jeśli chodzi o głosowanie do parlamentu. Poinformował o tym na konferencji prasowej przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej Sylwester Marciniak.

Nie wolno pytać

- Niewłaściwe jest zadawanie pytania przez komisję, czy wyborca chce kartę do referendum, do Sejmu czy do Senatu - podkreślił szef PKW Sylwester Marciniak. Wyborcy z całego kraju informują na Twitterze o tego typu przypadkach, gdy członkowie komisji pytali ich, czy chcą brać udział w referendum.

- Takie zachowania są zgłaszane na potężną skalę - przyznał z kolei rzecznik prasowy Państwowej Komisji Wyborczej Marcin Chmielnicki.

Niestety, również w Toruniu mieliśmy przykłady takich właśnie zachowań. Zgłaszali je nasi Czytelnicy, swój przypadek nagłośnił profesor Wojciech Polak, który zamieścił wpis na swoim koncie na Facebooku:

"Mnie i Kasi zadano pytanie: ile chcemy kart do głosowania? Zaprotestowałem. Doprowadziłem do spisania protokołu w tej sprawie. Doszło do dyskusji, zastępca przewodniczącego komisji oznajmił, że się awanturuję i wezwał policję. Protokół zaniosłem do Okręgowej Komisji Wyborczej w Toruniu i wręczyłem Przewodniczącemu. Nigdy nie myślałem, że 34 lata od upadku komuny spotkają mnie takie rzeczy..." - napisał pan profesor. Szybko po opublikowaniu wpisu pojawiły się komentarze jego znajomych, którzy potwierdzili, że również spotkała ich taka sytuacja.