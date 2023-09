Wyciek substancji chemicznej podczas transportu przy ul. Wielki Rów w Toruniu Jarosław Więcławski

We wtorek (5 września) przy ul. Wielki Rów w Toruniu doszło do wycieku substancji chemicznej (monoetanoloaminy) podczas transportu. Na przyczepie samochodu ciężarowego doszło do przewrócenia dwóch beczek.