Grzechy rowerzystów. Jedziesz po ulicy zamiast po ścieżce rowerowej? Za to grozi mandat

I wylicza miejsca, gdzie sam spotyka rowerzystów nie na ścieżkach, ale wprost na ulicach. Tak dzieje się między innymi przy Grudziądzkiej, Łódzkiej, Włocławskiej, Gagarina i Reja.

- Nie jest to zresztą tylko problem w mieście. To samo, i to nagminnie zdarza się na trasie z Torunia do Osieka nad Wisłą. Wzdłuż ulicy prowadzi tam piękna ścieżka rowerowa, a ludzie i tak jadą po szosie. Najgorzej jest we wsiach wzdłuż trasy - w Złotorii, Grabowcu i Osieku - relacjonuje mężczyzna. - Ci ludzie nie tylko stwarzają zagrożenie, ale zwyczajnie tamują ruch samochodów.