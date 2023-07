Wyjątkowa wycieczka w Forcie I. "Wystrzałowe zwiedzanie" odbędzie się w nocy

- Na wycieczce będzie można zobaczyć prawie wszystkie miejsca w forcie, wyłączając tylko te, które są niedostępne ze względów bezpieczeństwa. Pokażę naprawdę o wiele więcej niż na zwykłej wycieczce - wejdziemy także w takie miejsca, w które na co dzień z innymi wycieczkami się nie wchodzi. Nocna trasa jest dokładniejsza. Już sam czas trwania zwiedzania, czyli 2,5 godziny, pokazuje, że będziemy mieli naprawdę sporo czasu i skupimy się na wielu aspektach. Podobnie jak w poprzednich latach organizujemy zwiedzanie w taki sposób, by trwało ono dwa dni. Zaczynamy 2 sierpnia o 21:30, a kończymy już po północy. W ten sposób upamiętnimy to wydarzenie z historii Twierdzy Toruń i zrobimy to już po raz trzeci - mówi Adam Marszelewski.