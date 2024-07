Wyjątkowe kryształy PRL są poszukiwane przez kolekcjonerów! Za tyle są wystawiane na sprzedaż! Masz takie w domu? Zobacz

Cenne kryształy PRL z lat 70. i 80.

Kryształy z PRL-u, które jeszcze do niedawna były pochowane w szafach, piwnicach i na strychach, obecnie wyraźnie wracają do łask. Miłośnicy staroci polują na najlepsze okazy, gotowi zapłacić za nie sporą gotówkę! Szczególnie popularne są kryształy z PRL-u lat 70. oraz 80., a także już z okresu po przemianie ustrojowej, a mianowicie z lat 90.

Kryształy z PRL były cenione za rzeźbienia, wzornictwo oraz perfekcyjną wręcz jakość . To sprawia, że są one doceniane przez kolekcjonerów.

Dlaczego naczynia i dekoracje z kryształu z PRL-u są tak cenne?

Na rynku kolekcjonerskim rośnie popularność kryształów PRL. Podstawowym powodem jest to, że są one niezwykłymi, wyjątkowymi pamiątkami z PRL. Dla wielu osób są to dekoracje i naczynia znane z dzieciństwa i młodości, z domu rodzinnego. To buduje pozytywne skojarzenia.