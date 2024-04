Wyniki wyborów do Rady Miasta Torunia 2024. Kto wejdzie w skład nowej rady?

Kogo wybierali mieszkańcy Torunia

Mieszkańcy Torunia otrzymywali od członków komisji po trzy karty do głosowania - na prezydenta miasta, na członków Rady Miasta Torunia oraz do sejmiku województwa. W Toruniu o urząd prezydenta walczyło aż ośmioro kandydatów na prezydenta oraz 274 na radnych miejskich. To rekordowe liczby w historii wyborów samorządowych w mieście.

Jaka frekwencja w wyborach w Toruniu?

Torunianie mogli głosować w godzinach 7-21. Lokale wyborcze, jak to zwykle bywa, szczelniej wypełniały się po zakończonych niedzielnych mszach świętych. Często ludzie prosto z kościoła szli do lokalu wyborczego. Do godziny 17 frekwencja w Toruniu wyniosła 37,31 procent uprawnionych do głosowania. Do tej godziny, jak informuje PKW, wydano 52 673 kart do głosowania. Liczba uprawnionych do głosowania w stałych obwodach głosowania wynosiła 141 158.