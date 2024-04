Wybory 2024 w Toruniu. Głosowanie rozpoczęło się zgodnie z planem. Tak torunianie głosują [ZDJĘCIA] Piotr Bednarczyk

Równo o godzinie 7 rozpoczęło się głosowanie w wyborach samorządowych w Toruniu. O ile nie dojdzie do nieprzewidzianych sytuacji potrwa do 21. Do godziny 17 frekwencja w Toruniu wyniosła 37,31 procent uprawnionych do głosowania. Do tej godziny, jak informuje PKW, wydano 52 673 kart do głosowania. Liczba uprawnionych do głosowania w stałych obwodach głosowania wynosiła 141 158.