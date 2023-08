Wypadek na Szosie Lubickiej w Toruniu. Jedna osoba w szpitalu. Zobaczcie zdjęcia OPRAC.: Dariusz Nawrocki

Jak informują strażacy z KM PSP Toruń, zgłoszenie o zdarzeniu drogowym wpłynęło do jednostki o godzinie 7.50. Tomasz Krajnik/ KM PSP Toruń Zobacz galerię (6 zdjęć)

We wtorek (22 sierpnia) na Szosie Lubickiej w Toruniu doszło do wypadku. Zderzyły się dwa samochody osobowe. Jedna osoba trafiła do szpitala.