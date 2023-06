Wypadek pod Toruniem! Cztery osoby poszkodowane w Dębinach [zdjęcia]

O zdarzeniu poinformowało na swoim profilu KM PSP Toruń. Do zgłoszenia zdarzenia doszło dzisiaj (30.06.2023) o godzinie 12:13. W Dębinach, miejscowości położonej w gm. Łubianka doszło do zdarzenia drogowego z udziałem 2 samochodów i 3 pieszych. Piesi znajdowali się na chodniku.

Niebezpieczne zdarzenie pod Toruniem

Do zdarzenia w tej miejscowości doszło przy ul. Pałacowej. Jak widać, samochody zostały poważnie uszkodzone. O wiele bardziej istotne jest to, że doszło do poszkodowania aż 4 osób! Te zostały przetransportowane przez ZRM do szpitala.