Wypadek samochodowy na Szosie Chełmińskiej w Toruniu. Jedna osoba trafiła do szpitala

Drugi dzień Świąt Bożego Narodzenia nie należy do najspokojniejszych na drogach w naszym regionie.

Dopiero co informowaliśmy o dwóch wypadkach na Drodze Krajowej nr 10, a teraz dotarła do nas informacja o wypadku na Szosie Chełmińskiej w Toruniu, na wysokości ulicy Bartniczej (to północna część miasta, okolice Barbarki).

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej poinformowała na swojej stronie na Facebooku, że o godzinie 12.41 strażacy interweniowali po zdarzeniu drogowym z udziałem jednego samochodu osobowego, marki Renault Thalia. Auto, które wylądowało na poboczu, doznało sporych uszkodzeń maski i dachu. Niestety, jedna osoba trafiła do szpitala.