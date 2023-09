Wypadek w Ostaszewie pod Toruniem, sprawca został ukarany mandatem. Mamy zdjęcia

W poniedziałek 18 września późnym wieczorem (ok. 22.34) doszło do wypadku na drodze krajowej nr 91 w Ostaszewie k. Torunia. Kierujący samochodem marki Skoda nie dostosował prędkości do warunków panujących na drodze, przez co wypadł z niej do rowu. Na miejscu interweniowały dwie jednostki OSP z Papowa Toruńskiego oraz Lulkowa.