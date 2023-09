"Agatki" w Toruniu chronią na pasach nie tylko najmłodszych przechodniów

Ile "agatki" kosztują miasto?

Lubi swoją pracę

- Pracuję tu w zastępstwie od grudnia ubiegłego roku i jestem bardzo zadowolona z tego, co robię - twierdzi pani Justyna. - Chciałabym zostać na stałe. Przychodzę do pracy o 7.45 i jestem w niej do 15.45. Wychodzę na przejście 10 minut przed dzwonkiem i schodzę 10 minut po nim. Dzieci są miłe, lubię wszystkie. Staram się też przeprowadzać osoby starsze. Jak sobie dałam radę zimą? Jestem taką osobą, która uważa, że trzeba pracować w każdych warunkach. A tutaj dodatkowo dostajemy odzież ochronną, kurtki, buty, więc nie ma co narzekać. Nie ma też w tej pracy dużego stresu, a to ważne. Atmosfera jest miła, jak mam przerwę w wyjściu na przejście, to zawsze porozmawiam sobie z woźną lub paniami sprzątającymi i jakoś czas mija.