Wysokie mandaty dla rowerzystów i coraz częstsze kontrole na drogach. Policja idzie na rekord?

Rowerem po zdrowie

W miastach na całym świecie wiele ludzi wybiera rower jako środek transportu. To nie tylko tani sposób przemieszczania się. Jest także zdrowy dla ciała i umożliwia aktywność fizyczną w codziennych czynnościach. Ponadto, jest to ekologiczny środek transportu, redukuje emisję szkodliwych substancji do atmosfery, przyczyniając się do poprawy jakości powietrza.