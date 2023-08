Wokół Torunia. Coraz więcej ścieżek rowerowych w powiecie toruńskim

Sieć tras rowerowych w powiecie toruńskim ma połączyć wszystkie gminy i znajdujące się w nich ciekawe turystycznie miejsca oraz skomunikować obiekty użyteczności publicznej.

Korzystanie ze tras rowerowych może być też atrakcją, jeśli będzie na nich odpowiednia infrastruktura towarzysząca, jak punkty odpoczynkowe, stojaki na rowery, wiaty, tablice informacyjne, mapy. Tak to ma wyglądać docelowo.

W powiecie toruńskim brakuje dzisiaj jedynie odcinka dwóch kilometrów, aby łączna długość tras rowerowych przekroczyła 200 km. Budowane są one konsekwentnie od wielu lat. Śmiało można stwierdzić, iż powiat toruński pod względem wygodnej sieci ścieżek rowerowych jest, jeśli nie liderem w województwie, to z pewnością w ścisłej czołówce.

W tym roku trwa budowa kolejnych prawie 30 km tras rowerowych. Tak jest przy drogach wojewódzkich nr 551 i 649, gdzie w budowie są odcinki Kończewice – Chełmża i Zalesie - Kiełbasin, długość: 4,15 km. Głównym inwestorem jest tu Województwo Kujawsko-Pomorskie, a partnerami finansowymi: Powiat Toruński i gminy Chełmża oraz Kowalewo Pomorskie. Przedsięwzięcie to jest współfinansowane z funduszy unijnych - z Regionalnego Programu Operacyjnego naszego województwa. Zakładany termin zakończenia prac to koniec 2023 roku. Warto wspomnieć, że przeważająca część tej trasy jest już gotowa, ale nie ma jeszcze pozwolenia na jej użytkowanie. W lipcu przekazany został plac budowy nowemu wykonawcy, który do końca roku ma zakończyć prace na brakujących fragmentach.y

Problem w Nowej Wsi: Projekt do kosza

Kolejny, niemal gotowy fragment trasy rowerowej, to 2,08 km odcinek w Brąchnowie. Tu głównym inwestorem jest Powiat Toruński w partnerstwie finansowym z gminami Chełmża, Łysomice i Łubianka. Zadanie to jest współfinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg i powinno być gotowe go końca sierpnia.

Od ubiegłego roku są już gotowe odcinki drogi rowerowej przy drodze wojewódzkiej 657 Złotoria – Nowa Wieś i Nowa Wieś – Lubicz Górny długości około 5,66 km. W powijakach jest natomiast około dwukilometrowy fragment tej trasy w samej Nowej Wsi. Tam pierwotny projekt dla niego trzeba było wyrzucić do kosza, ponieważ zakładał on zupełnie inne niż rzeczywiste warunki gruntowe, mające wpływ na odwodnienie drogi. Kiedy zostanie pobudowany brakujący fragment tej trasy i cała trasa będzie oficjalnie przekazana do użytku, trudno przewidzieć. Z naszych informacji wynika, że jeszcze w sierpniu ma być ogłoszony przetarg na jego realizację. W ten sposób brakujący fragment byłby gotowy do końca roku. Czy tak będzie, zobaczymy, bo odbiory gotowych od ubiegłego roku odcinków tej trasy, też nie są jeszcze zakończone. Głównym inwestorem tego zadania jest Województwo Kujawsko-Pomorskie, a partnerami Powiat Toruński i gmina Lubicz. Inwestycja jest współfinansowana ze środków RPO naszego województwa.

Na zachodzie Torunia też zachodzą rowerowe zmiany

W trakcie realizacji są też dwie drogi rowerowe po zachodniej stronie Torunia. Jest to odcinek Toruń – Mała Nieszawka - Wielka Nieszawka – Cierpice przy drodze wojewódzkiej 273 o długości 6,5 km. Głównym inwestorem jest tu Województwo Kujawsko-Pomorskie, a partnerami powiat i gmina Wielka Nieszawka. Zadanie to jest współfinansowane z RPO, a zakładany termin zakończenia prac to koniec roku 2023. Zaznaczmy, że trasa jest już gotowa z wyłączeniem jednego przepustu, ale nie ma jeszcze pozwolenia na użytkowanie.

Ostatnia droga rowerowa, jaka ma być oddana do użytku w tym roku, to odcinek Górsk – Zławieś Wielka długości 6,9 km biegnący po nasypie dawnego toru kolejowego. Inwestorem jest tu gmina Zławieś Wielka. Zadanie też jest współfinansowane z RPO.

Niezależnie od budowanych w tym roku tras rowerowych, Powiatowy Zarząd Dróg w Toruniu dysponuje dokumentacjami dla kolejnych odcinków na łączną długość prawie 18 km. Są to trasy: Dobrzejewice - Łążyn - Zębowo – Mazowsze; Lubicz Górny - Krobia – Młyniec i Gostkowo - Lipniczki - Papowo Toruńskie. W trakcie opracowania są też dokumentacje na odcinki tras w Kowrozie, Młyniec – Jedwabno, w Grzywnie, w Nawrze czy Zławieś Wielka – Czarnowo, a powstać też mają dla odcinków: Młyniec – Brzezinko czy w Turznie.

