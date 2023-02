X LO ma wyremontowane internaty. Sprawdzamy, co się zmieniło

To właśnie te budynki przeszły w ostatnich miesiącach termomodernizacje.

- Zakończyliśmy kolejny etap przywracania wartości zarówno architektonicznej, urbanistycznej, jak i przede wszystkim użytkowej, następnym budynkom X Liceum Ogólnokształcącego. Termomodernizacja dwóch zabytkowych obiektów internatów była możliwa dzięki wsparciu Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. To dofinansowanie, które w kwocie prawie 4,2 mln zł pozyskaliśmy w pierwszej edycji programu inwestycji strategicznych, wsparliśmy ok. 500 tys. zł środków własnych - podsumował we wtorek prezydent Michał Zaleski.