Za czym kolejka ta stoi? Za lekarzem - specjalistą! Niektóre terminy wizyt u lekarzy w Toruniu powalają...

- I to jest jakaś kpina - denerwuje się pan Piotr. - Miałem artroskopię kolana w czwartek, usunięto mi łękotkę. Lekarz powiedział, że mogę rehabilitować to kolano już od najbliższego tygodnia. Dał nawet skierowanie. Ciekawe tylko, po co? Nie jestem lekarzem, nie znam się, ale zastanawia mnie, co daje rehabilitacja czegokolwiek po 200 dniach oczekiwania? Oczywiście musiałem pójść prywatnie...