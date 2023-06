Za nami parada zakończenia Zjazdu Miast Nowej Hanzy. Dobiega końca Święto Miasta Torunia [zdjęcia]

Na Błoniach Nadwiślańskich z kolei w godzinach wieczornych zaplanowano koncert „Lato z Radiem”.

43. Międzynarodowy Zjazd Miast Nowej Hanzy w Toruniu rozpoczął się 22 czerwca. W ramach wydarzenia zaplanowano spotkania, koncerty, jarmark, forum gospodarcze, spotkanie młodych hanzeatów. Z tej okazji miasto odwiedzili przedstawiciele 50 miast europejskich.

- Nowa Hanza to przedsięwzięcie, które trochę wspominkowo realizują państwa i miasta europejskie. Wspominają czasy świetności Hanzy okresu od XII do XVI wieku. W szczytowym momencie 160 miast europejskich było zjednoczone w czymś, co moglibyśmy określić jako pierwowzór Unii Europejskiej. Oczywiście w innym wymiarze, bo chodziło o więzy handlowe, gospodarcze, ale takie początki współpracy miast europejskich to właśnie tamten okres – powiedział prezydent Torunia Michał Zaleski.