Dni Torunia 2023. W Piernikowej Alei Gwiazd odsłonięto kolejną Katarzynkę

Nowa Katarzynka w Piernikowej Alei Gwiazd w Toruniu

Od 24 czerwca do 2 lipca w Toruniu będzie trwać Tydzień Kultury Ukraińskiej. - Mieszkamy ze sobą już od dawna i wydaje nam się, że się dobrze znamy, a często się okazuje, że jednak nie do końca -…

Odsłonięcia dokonali przedstawiciele instytucji zaangażowanych we wsparcie Ukrainy na co dzień, w tym: Ilona Lasota z Kujawsko-Pomorskiego Zespołu Koordynatorów Pomocy dla Ukrainy, Tatiana Dembska ze Stowarzyszenia Dobra dla Dobra, Veronika Matush z Fundacji International League, Sławomir Stępski - koordynator punktu informacyjnego na Dworcu Głównym dla uchodźców z Ukrainy, Michał Bomastyk z Instytutu Przeciwdziałania Wykluczeniom, Aleksander Szramski z Fundacji Królewskie Dziedzińce, Magdalena Niżnik, dyrektor Technikum Mundurowego ZDZ, Jacek Andrzejewski, koordynator wolontariuszy Zakładu Doskonalenia Zawodowego, Ewa Wronkowska, opiekun Samorządu Uczniowskiego SP 24, Katarzyna Olejniczak-Kalitta, koordynator wolontariuszy z Zespołu Szkół Przemysłu Spożywczego i VIII LO w Toruniu, a także Danuta Rajczak-Zalewska, dyrektor SP nr 8 w Toruniu.

Podczas uroczystości mieszkańcom zgromadzonym przed Dworem Artusa wręczone zostały kwiaty w barwach narodowych Ukrainy i Polski z prośbą o przekazanie ich razem z podziękowaniami od Miasta osobom, które wspierały mieszkańców Ukrainy, a które nie mogły uczestniczyć w odsłonięciu.

Wydarzenie poprzedził koncert zespołu Honey-Cake Band, złożonego z muzyków Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej. Natomiast po ceremonii wieczór uświetnił koncert zespołu Kaunas Folklore Group „Bitula” – „Let the Old Spirit of Kaunas Spreads in Toruń”.