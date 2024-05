Dobre rzeczy w toruńskiej Fundacji Światło. 22 wolontariuszy odmalowało pomieszczenia dla Śpiochów Katarzyna Kucharczyk

Kolejne piękne rzeczy dzieją się w toruńskiej Fundacji Światło. W ubiegły wtorek 22-osobowa grupa wolontariuszy z firmy Howden Polska odwiedziła siedzibę fundacji, by odświeżyć pomieszczenia, które na co dzień służą Śpiochom.

We wtorek, 14 maja Fundację Światło odwiedziło 22 wolontariuszy z firmy Howden Polska. Zadbali o to, by przestrzeń dla Śpiochów była piękna i czysta. W sobotę, 18 maja odbędzie się jubileuszowy, dziesiąty maraton zumby dla podopiecznych fundacji.