Zagrożenie dla radioteleskopu UMK odsunięte. Ale pojawią się kolejne

Zanim powstały sieci komórkowe

- To było poważne zagrożenie dla badań naukowych prowadzonych z użyciem naszego radioteleskopu. Nasz radioteleskop jest jednostką klasy światowej. Utracenie pełnych możliwości takiego urządzenia wpłynęłoby bardzo negatywnie na rozwój nauki w naszym kraju i niepowetowaną stratą. To może wstrzymać naszą pracę, a wstrzymanie oznacza brak rozwoju. Problem związany z radioteleskopem znany jest od lat. Cenne urządzenie stanęło w Toruniu w czasach, kiedy nikt jeszcze nie myślał o ekspansji telefonii komórkowej. Ultraczuła antena wychwytuje nawet sygnały odległych radarów wojskowych i różnego rodzaju typy komunikacji technicznej . Dziś rozwój urbanistyczny okolic Piwnic w coraz większym stopniu wpływa na jakość danych. Nie wszystkich – są pasma bardziej i mniej zagrożone. Niestety, te zagrożone są jednocześnie pasmami za sprawą których toruńscy naukowcy odnoszą duże sukcesy.

Sprawa Lulkowa upadła

W ostatnich miesiącach zmorą dla naukowców była perspektywa budowy masztu w sąsiednim Lulkowie, który wysokością miał dorównywać radioteleskopowi. Mogło to spowodować degradację jakości danych, a w efekcie końcowym - przerwaniem niektórych obserwacji. Paradoksem jest, że rozwój cywilizacyjny, który stanął u podstaw współczesnej radioastronomii okazał się jednocześnie jej największym wrogiem ze względu na dźwięki tworzone podczas pracy różnego rodzaju urządzeń. - Sprawa kolejnego masztu w Lulkowie zakończyła się już umorzeniem postępowania - uspokaja wójt Łysomic Piotr Kowal. - Pisma w tej sprawie składał UMK. Ostatecznie nie została wydana decyzja o celu publicznym, a co za tym idzie pozwolenie na budowę. Wskutek umorzenia inwestor wycofał się z inwestycji. Dr Marcin Gawroński, wicedyrektor Instytutu Astronomii nie kryje zadowolenia: - Staramy się oczywiście ważyć sytuację – nie możemy powstrzymać rozwoju cywilizacyjnego, ale możemy minimalizować wpływ czynników zewnętrznych

Wójt: Będziemy chronić radioteleskop

Pozostaje jednak kwestia budowy masztu w Łysomicach oraz projekt kolejnego w - w Świerczynkach.

- Co do masztu w Łysomicach nasze stanowisko jest negatywne, uważamy go za niepotrzebny - uspokaja wójt. - Ale inwestor ma możliwość odwoływania się. Na dzień dzisiejszy jednak nie mamy wiedzy w tej sprawie

Staramy się za wszelką ceną chronić radioteleskop, tym bardziej, ze to jedyne takie urządzenie w Polsce. Jesteśmy nastawieni na położenie światłowodów. Sporo ludzi korzysta już w telefonii internetowej i będziemy szli w tym kierunku. Chcielibyśmy skomunikować cały ten teren światłowodami. Sieć światłowodowa jest bardziej niezawodna i najmniej szkodliwa.