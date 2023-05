Zaproszenie na film. To opowieść o wyprawie do stacji polarnej w początkach pandemii

Głównym bohaterem filmu jest profesor Ireneusz Sobota, naukowiec z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu i szef Centrum Badań Polarnych. Zarządza Stacją Polarną na Spitsbergenie. Na przestrzeni ostatnich 20 lat brał udział w ponad 30 ekspedycjach badawczych.

Na rok 2020 roku zaplanowano kolejną wyprawę na Spitsbergen. Towarzyszyła jej ekipa filmowa dokumentalisty Ryszarda Kruka. Tuż przed wyjazdem wybuchła na świecie pandemia Covid-19. Mimo to uczestnicy wyprawy wyruszyli w drogę. Naukowcy i filmowcy próbują dotrzeć do stacji polarnej na Spitsbergenie. Czy im się uda, czy nie zostaną zatrzymani i deportowani do Polski? Niespodziewanie pandemia obok zmian klimatycznych staje się jednym z tematów filmu.