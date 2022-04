Zasiłek macierzyński 2022: zmiany w przepisach! Będą korzystniejsze dla kobiet? Ile wyniesie urlop dla rodziców dziecka?

Zmiany w urlopie macierzyńskim i rodzicielskim w 2022

Polska w najbliższym czasie musi zaimplementować dwie unijne dyrektywy. Jedna z nich dotyczy przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy w Unii Europejskiej, druga – równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów.

Największe zmiany dotyczą urlopów rodzicielskich. Urlop rodzicielski to nie to samo co urlop macierzyński; najczęściej wykorzystywany jest jednak zaraz po urlopie macierzyńskim, co po zsumowaniu daje de facto nawet 52 tygodnie urlopu (20 tygodni macierzyńskiego + maksymalnie 32 rodzicielskiego przy założeniu, że kobieta urodziła jedno dziecko).