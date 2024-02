Zasypana Natura 2000. Skąd wzięły tony ziemi na toruńskiej Winnicy? Nikt nie wie... Szymon Spandowski

Na Winnicy, gdzie ma stanąć ponad 80-metrowy wieżowiec, ktoś wysypał tony ziemi. Teren został zniwelowany wbrew decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych dla tej inwestycji. Istotnej, choćby ze względu na to, że to obszar chroniony Natura 2000. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska skierowała sprawę do wyższej instancji, powiadomiła również policję. Co ciekawe, nie wiadomo, kto dokonał tej dewastacji. Inwestor zapewnia, że budowy jeszcze nie rozpoczął i również zawiadomił o tej sprawie policję. Winnemu - jeżeli uda się go znaleźć - grozi kara w wysokości nawet miliona złotych.