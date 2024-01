Zbliża się czas rozliczeń PIT. Z tej ulgi ciągle nie wszyscy korzystają

Ulga na internet

Odliczeniu nie podlegają wydatki związane z zakupem sprzętu, komponentów sieci, instalacją, rozbudową i modernizacją, bieżącym utrzymaniem (czyli serwisem), opłatą aktywacyjną (nie jest to opłata za korzystanie lecz jedynie opłata za możliwość korzystania).

Jedną z ulg, która często jest pomijana jest ulga na internet. Pomimo tego, że od lat jest ona możliwa do odliczenia ciągle wielu z nas o niej zapomina.

Wszystko wskazuje na to, że to ostatni rok, w którym seniorzy uświadczą tak dużej waloryzacji świadczeń emerytalnych oraz rentowych. Dwucyfrowa waloryzacja szykuje się nam od 1 marca, a dodatkowo…

Kiedy przysługuje ulga

Prawo do skorzystania z ulgi przysługuje Ci, jeżeli w latach wcześniejszych nie korzystałeś z tego odliczenia albo po raz pierwszy skorzystałeś z niej w zeznaniu za 2022 rok. Odliczenia w ramach ulgi możesz dokonać wyłącznie w kolejno po sobie następujących dwóch latach podatkowych.

Nadchodzi kolejne rozliczenie z Urzędem Skarbowym. W tym roku jednak tysiące osób może liczyć na korzystne zwroty zapłaconego podatku. Przede wszystkim docenią to osoby na umowach zlecenie i emeryci…

Jaki jest limit odliczeń

Co istotne, wysokość kwoty ulgi internetowej może być jeszcze większa, jeśli rozliczamy się wspólnie z małżonkiem. Wówczas odliczymy aż 1520 złotych w jednym roku podatkowym, a korzystając z ulgi dwa razy, będzie to już 3040 złotych.

Limit nie przechodzi na następny rok, co oznacza, że wydatek poniesiony w danym roku i nie odliczony z powodu braku dochodu, nie może być odliczony w roku następnym.

Limit ten dotyczy podatnika (osoby), tak więc jeżeli wydatek ponoszą małżonkowie, to każdy ma prawo do max limitu, oczywiście nie więcej niż kwota wydatku poniesiona przez każdego z nich.

Warto wspomnieć, że na fakturze powinny znajdować się nazwiska obojga małżonków. Jeśli natomiast tak nie będzie, to urzędnicy skarbowi zdecydują o tym, czy skorzystają z wyższej ulgi podatkowej.

Warunkiem skorzystania z ulgi internetowej jest posiadanie wszystkich niezbędnych faktur, które udowodnią opłacanie rachunków. - Jeżeli dostęp do sieci jest tylko jedną z usług kupowanych u danego dostawcy, obok np. telewizji kablowej, czy telefonu stacjonarnego, z dokumentu wystawionego przez dostawcę usługi musi wynikać kwota wydatków za użytkowanie sieci internet - czytamy na stronie rządowej. Ulgę zawieramy w załączniku PIT/O i dodajemy do zeznania rocznego. Możemy to zrobić także za pośrednictwem usługi Twój e-PIT.

Odliczeń dokonujesz w zeznaniu podatkowym PIT-36, PIT- 37 lub PIT-28, do którego należy dołączyć załącznik PIT/O (informację o odliczeniach).

SENIORZY MOGĄ LICZYĆ NA ZWROT PODATKU. SPRAWDŹ TUTAJ