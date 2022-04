Zespół "Appassionata" śpiewał dla Ukrainy! Zbierano pieniądze na sprzęt dla szpitala. Zobacz zdjęcia!

NOWE Ceny paliw poszybowały w górę przed majówką. Dlaczego ON znów jest najdroższy? Tyle musimy zapłacić za tankowanie [28.04.2022]

Wyjazd na majówkę w tym roku to kosztowna wyprawa - jeśli weźmiemy pod uwagę sam koszt paliwa, to nawet o jedną trzecią droższa niż przed rokiem kiedy to za...