Zima w Toruniu - jak długo jeszcze z nami zostanie i kiedy będzie cieplej?

Ostatnie mrozy i opady śniegu przyniosły prawdziwy zimowy krajobraz w mieście. Miejscami zamarzła toruńska Struga, którą w zimowej odsłonie uwieczniła fotoreporterka "Nowości". To już jednak ostatnie dni, by oglądać taką Bachę, bo już niebawem prawdopodobnie czeka nas odwilż.

Pogoda w Toruniu - czego się spodziewać?

Ostatnie niskie temperatury dziwić nie powinny, bo styczeń zazwyczaj jest najzimniejszym miesiącem w roku. Nawet ostatnie, niemal 20-stopniowe mrozy to nic w porównaniu do rekordów zimna, które już w Toruniu się zdarzyły. Te należą do stycznia 1963 i 2006 roku. Wtedy termometry pokazały 32 kreski poniżej zera.

Struga Toruńska - kiedy i jak powstała?

Struga do XII wieku uchodziła do Drwęcy, do czasu, gdy Krzyżacy pokierowali ją sztucznym kanałem do Torunia. Bacha zasilała fosy, a także młyny i browary. Dziś rzeka uchodzi do Wisły dwiema odnogami. Pierwsza z nich biegnie przez Stare Miasto w kierunku przedzamcza zamku krzyżackiego. Druga odnoga wychodzi na powierzchnię w Dolinie Marzeń przy placu Rapackiego.