Biznesowe plajty. Słynna karczma weselna pod Toruniem idzie pod młotek! Ale nie tylko ona - licytowane są też inne interesy

Karczma w Złej Wsi na sprzedaż

Komornik licytuje "Karczmę Pod Gołębiem". Kiedy, gdzie i za ile?

"Nieruchomość położona przy drodze krajowej nr 80. Przedmiotowa działka o kształcie regularnym korzystnym pod względem zagospodarowania. Teren płaski, zabudowany dwoma budynkami niemieszkalnymi o łącznej powierzchni użytkowej 1051,87m2, teren zagospodarowany, utwardzony kostką brukową, kamieniem i tłuczniem. Nieruchomość częściowo ogrodzona płotem drewnianym, częściowo nieogrodzona. Działka uzbrojona w sieci: elektroenergetyczną, wodociągowa, kanalizacyjną i telekomunikacyjną. Na przedmiotowej działce posadowione są dwa budynki pełniące funkcję karczmy oraz hotelowo-gastronomiczną. Są to obiekty parterowe z poddaszem użytkowym, niepodpiwniczone. To wzniesiona w 2005 roku karczma o konstrukcji szkieletowej z drewna i wzniesiony w 2010 roku budynek gastronomiczno-hotelowy, w technologii tradycyjnej murowanej z pustaka. Dachy o konstrukcji drewnianej, kryte gontem drewnianym, gontem bitumicznym oraz papą. Budynek karczmy nieocieplony, bez elewacji (drewno). Budynek gastronomiczno - hotelowy ocieplony, otynkowany, elewacja częściowo do wykończenia. Oba obiekty wyposażone są w instalacje: elektryczną, kanalizacyjną, wodną (ciepła woda z pieca c.o.), piec na ekogroszek ogrzewający oba budynki, kaloryfery płytowe (częściowo ogrzewanie podłogowe), instalację alarmową, monitoring i klimatyzację. Stan techniczny oraz standard wykończenia wnętrz budynków: dobry".