Złamane drzewo zablokowało ulicę w centrum Torunia! [zdjęcia]

To, że po każdej wichurze na osiedlu Mokre w Toruniu padają jakieś drzewa stało się niemal normą. W miniony weekend doszło do groźnej sytuacji na osiedlowej drodze między ulicami Wojska Polskiego a Batorego. Ogromne złamane drzewo całkowicie ją zablokowało. Zobaczcie zdjęcia, wyglądało to naprawdę niebezpiecznie!

LN