Zmarł Ryszard Józef Kozłowski, wybitny polski historyk, profesor UMK

Ryszard Józef Kozłowski urodził się w miejscowości Stryj, dziś będącej miastem ukraińskim, w 1938 roku. Po drugiej wojnie światowej mieszkał w Jastrowiu, gdzie ukończył liceum i skąd przyjechał do Torunia na studia historyczne. Po uzyskaniu tytułu magistra pod opieką profesora Bronisława Włodarskiego powrócił do Jastrowa i został nauczycielem w technikum, ale szybko wrócił na uczelnię, wiążąc się z Instytutem Historii i Archiwistyki UMK, gdzie w 1968 roku uzyskał stopień doktora broniąc rozprawy "Rozwój uposażenia klasztoru cysterskiego w Byszewie (Koronowie) do końca XIV wieku" przygotowanej pod okiem profesora Kazimierza Jasińskiego