Kim jest wybrany ponownie rektor UMK w Toruniu. Niezwykła historia chłopaka z Mielęcina

Marzył o dalekich podrożach

Urodził się w Mielęcinie (obecnie część Włocławka), jako piąte i przedostatnie dziecko rodziców, którzy poznali się podczas II wojny światowej na przymusowych robotach na terenie III Rzeszy. Jego pasją od dziecka pasją była geografia. „ Marzyłem o dalekich podróżach, wiedząc, że będę miał niewielkie szanse na ich realizację w przyszłości – pisze w nocie o sobie. Może dlatego uczęszczając do I Liceum im. Ziemi Kujawskiej we Włocławku, przeniosłem swoje zainteresowania na biologię”.

Malował stalowe konstrukcje, żeby wyjechać

We Wrocławiu spędził ponad trzy lata. „To były piękne i ciekawe czasy. Sam Instytut Botaniki mieści się na terenie ogrodu botanicznego, najstarszego, jaki istnieje w Polsce. Jak się okazało w przyszłości, zamiłowanie do ogrodów botanicznych pozostało.

Po powrocie do Torunia, podjął pracę w Zakładzie Biologii Komórki na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi. Do wojska trafił w wieku 28 lat, już ze stopniem doktora.