Zmiany granic gmin nie mogą być politycznym narzędziem - Rzecznik Praw Obywatelskich chce zmiany prawa

Granice na polityczne zamówienie

Problem w tym, że te decyzje nie zawsze ich tłem są rzeczywistych potrzeb społeczności. Bywa, że dokonuje się ich na polityczne zamówienie. Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich wielokrotnie apelowało w tej sprawie, zwracając się do parlamentarnej Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej o podjęcie prac nad nowymi regulacjami. Chodziło o wprowadzenie mechanizmów kontroli, które pozwoliłyby uniknąć arbitralnych decyzji i zapewnić przejrzystość w podejmowaniu decyzji dotyczących granic gmin.

Rządowe decyzje nie spełniają norm

Obecnie decyzje rządu w tej sprawie nie podlegają standardowej kontroli sądowej. Są podejmowane w formie rozporządzeń, które nie dają możliwości skutecznego odwołania się przed sądem. To sprawia, że lokalne społeczności i samorządy bywają bezradne wobec decyzji podejmowanych na szczeblu centralnym.

Problem dotyczy także samej formy decyzji administracyjnych. Według rzecznika rozporządzenia Rady Ministrów, które regulują zmiany granic gmin nie spełniają wymogów standardowych aktów prawa. To sprawia, że są trudne do poddania kontroli sądowej.