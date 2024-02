Zmiany u strażaków w Toruniu. Badania archeologiczne zakończone, wkrótce rozpoczęcie budowy

Chodzi o siedzibę Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej przy ulicy Prostej 32 w Toruniu. Oczywiście pozostają tu zabytkowe obiekty. Zmiana dotyczy tego z lat 70. XX wieku. W jego miejsce ma powstać nowoczesny budynek, w którym znajdzie się wojewódzkie stanowisko PSP. Jego wygląd będzie nawiązywał do zabytkowego otoczenia.

Zmiany w komendzie wojewódzkiej PSP w Toruniu: co odkryli archeolodzy?

Na tę inwestycję Komenda Wojewódzka PSP otrzymała w 2022 roku 21 milionów złotych z budżetu państwa. W tym samym roku rozstrzygnięto konkurs na koncepcję architektoniczną jej rozbudowanej siedziby. Wygrała go grupa architektów z Gdańska. Rozpoczęło się także wyburzanie wspomnianego budynku z lat 70. XX wieku. Dziś nie ma już po nim śladu. W miejscu, gdzie stał, przeprowadzono badania archeologiczne. Te zakończyły się kilka dni temu.

- Dobudowana warstwa różni się znacznie od reszty - relacjonuje st. bryg. Małgorzata Jarocka-Krzemkowska. - W murze zauważalne są regularnie oddalone od siebie, co kilka metrów, otwory na wylot - spustowe. Przymierzając ich lokalizację względem poziomu kamiennego, pierwotnego muru miejskiego, zdradzają, że prawdopodobnie są elementem systemu kanalizacyjnego, deszczowego. Dowiedziono także , że w pobliżu muru, stały niegdyś drewniane budowle. Na placu robót zabezpieczono bowiem kilka odkrywek z ich negatywami - ciemne zabarwienia w przekrojach poziomych i pionowych sugerują obecność takich konstrukcji. Z kolei w narożniku, gdzie styka się mur miejski z zachowanym i wciąż użytkowanym obiektem, odsłonięto palenisko, gdzie stapiano brąz. Natrafiono na skupisko stopionych bryłek metalu i ślady tej właśnie działalności.

Archeolodzy odkryli także kolejne fragmenty glinianych naczyń z charakterystycznymi, grzebieniowatymi ozdobami, carską klamrę czy pochwę na nóż, wykonaną z kości. Inne znalezisko to pierścionek z bursztynu, który po odnalezieniu, natychmiast został zanurzony w wodzie, dla ochrony.

- Niestety, są to jedynie połamane elementy tej biżuterii, które znaleziono w stanie spalonym. Warto też dodać, że ostatniego dnia robót znaleziono niewielką, kilku centymetrową figurkę konika. To prawdopodobnie zabawka albo kukiełka, bo pod spodem ma dziurkę do nadziania na patyk. Wykonana jest z glinki, pokrytej glazurą i pochodzić może z przełomu XII i XIII wieku - dodaje st. bryg. Małgorzata Jarocka-Krzemkowska.