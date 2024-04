Zobacz, co obiecali w czwartek kandydaci na prezydenta Torunia

Na koniec, o godzinie 15 mieliśmy briefing Aktywnych dla Torunia, których w wyborach na prezydenta Torunia reprezentuje Bartosz Szymanski.

- Mówimy o odbetonowaniu miasta w sensie odpartyjnienia tego układu, który w nim funkcjonuje - powiedział m. in. kandydat AdT. - Przygotowałem na sesję rady miasta projekt uchwały, dzięki której moglibyśmy rozpocząć prace nad planem zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Wrzosowiska. Chodziło o to, żeby usunąć wszelkie przeszkody, aby powstał zespołu przyrodniczo-krajobrazowego Park Naturalny Wrzosowisko na całym tamtym terenie. Prowadzący obrady pan wiceprzewodniczący rady miasta jednak już na początku sesji zakwestionował ten projekt co spowodowało, że niektórzy jego koledzy partyjni się pogubili. Część głosowała przeciw, część się wstrzymała i właśnie tych głosów zabrakło, by projekt był rozpatrywany podczas tej sesji. To bardzo smutne. Dla mnie to niedopuszczalne. Rada jest po to, by dyskutować, nawet spierać się, a nie blokować dyskusję.