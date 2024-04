13. Run Toruń W maju druga część Toruńskiej Triady 100-lecia Biegów Maratońskich w Polsce [mapa trasy] Piotr Bednarczyk

Pierwszy tegoroczny bieg z cyklu Triady 100-lecia odbył się 23 marca Piotr Lampkowski Zobacz galerię (2 zdjęcia)

Triada 100-lecia to cykl imprez biegowych organizowanych przez Stowarzyszenie „Run To Run” od wiosny do jesieni 2024 roku na dystansach od pięciu kilometrów km do maratonu. Cykl upamiętnia rocznicę zorganizowania w Polsce pierwszego, najdłuższego biegu otwartego na dystansie 37,5 km, na trasie z Płutowa do Torunia.