ZUS kontroluje na L4! Już w tym roku wstrzymano ponad 57 mln złotych! redpp

ZUS aktywnie kontroluje pracowników, którzy są na zwolnieniach lekarskich. Ostatnio Zakład Ubezpieczeń Społecznych podsumował wyniki kontroli za pierwszy kwartał 2024 roku. W praktyce wyszło na to, że kwota łączna świadczeń chorobowych, które zostały wstrzymane, zwrócone lub też obniżone to ponad 57,7 mln złotych. Średnio daje to 3,6 mln złotych na województwo, choć np. w województwie kujawsko-pomorskim kwota ta wyniosła zaledwie 2,3 mln złotych.