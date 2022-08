Żużlowców Apatora czeka długa podróż z Glasgow. "Możemy być spokojni, dotrą na czas do Torunia"

Turniej Challenge to ostatni etap eliminacji do przyszłorocznych mistrzostw świata. Stawka jest wysoka - trzech najlepszych żużlowców zapewni sobie awans do Grand Prix . Dla wszystkich uczestników będą to więc bardzo ważne zawody, ale dla większości po ich zakończeniu nie będzie czasu ani na świętowanie, ani na odpoczynek - niedziela to w polskiej lidze termin rozpoczęcia fazy play-off.

Faza play off we wszystkich żużlowych ligach. Zobacz plan transmisji na weekend

Do jazdy dzień po dniu żużlowcy są oczywiście przyzwyczajeni od lat - problem jednak w tym, że tym razem do Polski trzeba się dostać aż z Glasgow, a sobotni turniej skończy się późno wieczorem. Co więcej, pierwszy z ćwierćfinałów PGE Ekstraligi miał się rozpocząć już... o 14. Ostatecznie harmonogram ligowych spotkań został zmieniony i dotyczy to także meczu For Nature Solutions Apatora - torunianie podejmą Stal Gorzów o 18. Mimo to zawodnicy będą musieli się spieszyć, choć zdaniem dyrektora sportowego w Apatorze plan ich podróży pozwala na optymizm.