Żużlowe święto w Vojens. Czy Polacy zwyciężą w Speedway of Nations?

Trener Rafał Dobrucki postanowił powołać do wąskiego składu naszej reprezentacji Bartosza Zmarzlika, Macieja Janowskiego i Patryka Dudka . Dobór takiej kadry był możliwy, gdyż w regulaminie imprezy zaszły zmiany. Zniesiona została zasada, zgodnie z którą rolę rezerwowego musiał pełnić junior, w dodatku mający obowiązek choć raz wyjechać na tor. Obecnie na rezerwie na swoją szansę może czekać także senior, a jedynie od menedżera drużyny będzie zależało, czy w ogóle weźmie udział w zawodach.

Komentuje Piotr Bednarczyk: Im się to złoto po prostu należy!

Nowy promotor, Discovery Sports Events, zdecydował się także zrezygnować z rozciągnięcia finału SoN aż na dwa dni - od bieżącego roku odbywać się będzie tylko jeden turniej finałowy. Po 21 wyścigach rundy zasadniczej nadal rozgrywany będzie za to wyścig barażowy z udziałem drużyn z drugim i trzecim wynikiem, którego zwycięzca awansuje do biegu o końcowy triumf w SoN, gdzie jego rywalem będzie najlepszy zespół podstawowej fazy turnieju. Runda zasadnicza w dalszym ciągu będzie więc sprowadzona głównie do roli eliminacji wyłaniającej uczestników decydującego wyścigu. Nowy promotor zachował także nietypową punktację - 4,3,2,0 - która w założeniu ma promować jazdę parą i cenić drugą i trzecią pozycję wyżej od indywidualnego zwycięstwa.